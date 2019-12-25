Навальный подал в суд на Пескова

О том, кто будет председательствовать в процессе, неизвестно.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Соответствующая карточка появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Пошлину на иск оплатили 13 ноября. Само заявление зарегистрировали 16 ноября.

Известно, что иск проходит по категории 198 - о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Сейчас заявление рассматривает судья. О том, кто будет председательствовать в процессе, неизвестно.

Ранее Жириновский предложил оставить Навального в Германии и аннулировать его паспорт.

Видео: YouTube / Эхо Москвы