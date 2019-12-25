На Казанском соборе появилась предновогодняя проекция иконы Божией Матери

Изображение видно в темное время суток.

Накануне, 7 декабря, на купол Казанского собора вывели проекцию лика Божией Матери, пока ― в тестовом режиме. Это заметили петербуржцы.

Проекция является частью украшения собора к Новому году и Рождеству. Ежедневно появляться на достопримечательности она будет с середины декабря. У собора уже установили новогоднюю ель.

Украшать Петербург к праздникам начали еще с начала ноября. При этом на новогоднее украшение потратят в два раза меньше, чем в 2019-м году. К 10 декабря в городе включат подсветку оборудования, а 20 декабря зажгут огни на елях. Вчера, 8 декабря, 25-метровую ель установили на Дворцовой площади. Piter.TV показал, как она выглядит.

Фото: ekaspb / Instagram