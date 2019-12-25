  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге у Казанского собора появилась традиционная новогодняя ёлка
Сегодня, 10:17
84
IRINA_CHALKINA

В Петербурге у Казанского собора появилась традиционная новогодняя ёлка

0 0

На неё еще не успели повесить гирлянды и игрушки.

В Северной столице появилась традиционная новогодняя ёлка у Казанского собора. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Около Казанского собора стоит искусственная ёлка. В настоящий момент специалисты только начали её сборку, поэтому на новогодней красавице пока нет украшений. 

Напомним, что на Дворцовой площади в Петербурге установили символ Нового года — зеленую ель. В этом году главная ёлка будет живой. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам напомнили, что новогодняя ёлка с Дворцовой площади может стать сувениром. Ранее соответствующее предложение на заседании городского правительства озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Фото: pixabay

Теги: елка, казанский собор, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии