В Петербурге у Казанского собора появилась традиционная новогодняя ёлка

На неё еще не успели повесить гирлянды и игрушки.

В Северной столице появилась традиционная новогодняя ёлка у Казанского собора. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Около Казанского собора стоит искусственная ёлка. В настоящий момент специалисты только начали её сборку, поэтому на новогодней красавице пока нет украшений.

Напомним, что на Дворцовой площади в Петербурге установили символ Нового года — зеленую ель. В этом году главная ёлка будет живой.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам напомнили, что новогодняя ёлка с Дворцовой площади может стать сувениром. Ранее соответствующее предложение на заседании городского правительства озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Фото: pixabay