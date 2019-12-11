Видео: лошадь откусила нос молодому петербуржцу

По всей видимости, мужчина хотел познакомиться с животным. История завершилась госпитализацией.

В Петербурге лошадь укусила 25-летнего мужчину за нос. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, узнал Piter.TV от источника.

Телефонограмма из 26-й городской больницы поступила в полицию ранним утром 10-го декабря. Лошадь укусила петербуржца по имени Василий на углу Литейного проспекта и улицы Белинского. В больнице горожанин находится с диагнозом "Частичная ампутация носа". Сейчас его направили в ЛОР отделение.

Это уже вторая неприятная история с упоминанием лошадей за последние 7 дней. Как ранее рассказывал Piter.TV, на прошлых выходных центре Петербурга между девушками на лошадях и охранниками произошел конфликт. Две наездницы пытались проехать через территорию Законодательного собрания. Позже ситуацию прокомментировали в Мариинском дворце.

Видео: Piter.TV