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В центре Петербурга между девушками на лошадях и охранниками произошел конфликт

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Причина конфликта в настоящее время неизвестна.

В ночь на 6 декабря в центре Северной столице произошел конфликт между двумя девушками на лошадях и охранниками. Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении редакции Piter.TV. 

По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что две наездницы пытались проникнуть на территорию Законодательного Собрания. Мужчины заставили петербурженок слезть с лошадей и провели воспитательную беседу. Подробности происшествия выясняются. 

Ранее мы сообщали о том, что неизвестый с пистолетом напал на отделение интернет-магазина на юге Петербурга. Грабитель ворвался в магазин, повалил на пол единственную сотрудницу, а потом связал её скотчем.

Видео: Piter.TV

Теги: заксобрание, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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