В центре Петербурга между девушками на лошадях и охранниками произошел конфликт

Причина конфликта в настоящее время неизвестна.

В ночь на 6 декабря в центре Северной столице произошел конфликт между двумя девушками на лошадях и охранниками. Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении редакции Piter.TV.

По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что две наездницы пытались проникнуть на территорию Законодательного Собрания. Мужчины заставили петербурженок слезть с лошадей и провели воспитательную беседу. Подробности происшествия выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестый с пистолетом напал на отделение интернет-магазина на юге Петербурга. Грабитель ворвался в магазин, повалил на пол единственную сотрудницу, а потом связал её скотчем.

Видео: Piter.TV