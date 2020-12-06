Неизвестый с пистолетом напал на отделение интернет-магазина на юге Петербурга

Мужчина находится в розыске, к его поискам подключили кинологов.

В субботу, 5 декабря, в Кировском районе мужчина с пистолетом напал на отделение интернет-магазина. Видеозапись неудачного ограбления оказалась в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел около 21:14 на проспекте Ветеранов. Грабитель ворвался в магазин, повалил на пол единственную сотрудницу, а потом связал её скотчем.

Неизвестный требовал денежные средства. Однако в отделении интернет-магазина все клиенты расплачивались онлайн. Когда мужчина понял, что денег нет, то поспешил скрыться с места происшествия.

В настоящий момент грабитель находится в розыске, к его поискам подключили кинологов.

Ранее мы сообщали о том, что избиение мужчины на Гороховой улице попало на видеокамеры. Полиция начала разыскивать злоумышленников.

Видео: Piter.TV