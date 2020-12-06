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Неизвестый с пистолетом напал на отделение интернет-магазина на юге Петербурга

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Мужчина находится в розыске, к его поискам подключили кинологов.

В субботу, 5 декабря, в Кировском районе мужчина с пистолетом напал на отделение интернет-магазина. Видеозапись неудачного ограбления оказалась в распоряжении редакции Piter.TV. 

Инцидент произошел около 21:14 на проспекте Ветеранов. Грабитель ворвался в магазин, повалил на пол единственную сотрудницу, а потом связал её скотчем. 

Неизвестный требовал денежные средства. Однако в отделении интернет-магазина все клиенты расплачивались онлайн. Когда мужчина понял, что денег нет, то поспешил скрыться с места происшествия. 

В настоящий момент грабитель находится в розыске, к его поискам подключили кинологов. 

Ранее мы сообщали о том, что избиение мужчины на Гороховой улице попало на видеокамеры. Полиция начала разыскивать злоумышленников.

Видео: Piter.TV

Теги: кировский район, ограбление, ограбление с пистолетом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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