Избиение мужчины на Гороховой улице попало на видеокамеры

Полиция начала разыскивать злоумышленников.

Избиение мужчины на Гороховой улице попало на камеры наблюдения. Подробности инцидента, который произошел в ночь на 4 ноября, Piter.tv рассказали источник в правоохранительных органах.

В пятницу из городской больницы поступило сообщение о том, что от дома № 34 по Гороховой улице бригада скорой помощи забрала мужчину с множественными травмами, который находился в тяжёлом состоянии. Установлено, что неизвестного избили ногами и руками двое молодых людей. Отсмотрев видео с камер наблюдения, сотрудники правоохранительных органов составили приметы преступников. Полиция начала разыскивать злоумышленников.

Вечером в пятницу в другом районе Петербурге тоже не обошлось без криминала. Жителей дома №185 по проспекту Народного Ополчения побеспокоила громкая уличная потасовка. Как рассказали в соцсетях очевидцы, двое неизвестных пытались обокрасть прохожих.

Видео: Piter.tv