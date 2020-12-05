Несовершеннолетний грабитель угрожал прохожим пистолетом на Народного Ополчения

Его юного подельника поймали.

Вечером в пятницу, 4 декабря, жителей дома №185 по проспекту Народного Ополчения побеспокоила громкая уличная потасовка. Как рассказали в соцсетях очевидцы, двое неизвестных пытались обокрасть прохожих.

Местные жители схватили одного из нападавших, а второй в это время угрожал мужчинам пистолетом и заявлял, что незнакомцы побили его несовершеннолетнего друга. Злоумышленник кричал, что записал побои на видео и что трое держащих грабителя мужчин – соучастники, и отказался бросать оружие.

Я отсидел два года, я шарю! заявил нарушитель спокойствия.

Пока мужчины удерживали несовершеннолетнего злоумышленника, жители дома вызвали полицию, вскоре приехавшие правоохранители отвезли задержанного в отдел. Оружия при нем не оказалось, а второй громкий грабитель скрылся.

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