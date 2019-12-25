Вор вонзил нож в руку продавца в борьбе за банку сгущенки

Злоумышленника задержала охрана магазина.

Утром в четверг, 3 декабря, в полицию сообщили о ножевом ранении в магазине на проспекте Энгельса. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, неизвестный украл товар, порезал продавца и был задержан охраной торговой точки.

Как выяснилось, 34-летний злоумышленник похитил банку сгущенки с полки, но это заметил продавец. При попытке задержания вор воткнул нож 35-летнему сотрудника магазина в руку, пострадавшему потребовалась помощь медиков. Задержанного мужчину доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали всех грабителей, напавших на охранника в мае.

Фото: pixabay; пресс-служба ГУ МВД