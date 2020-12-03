В Петербурге задержали всех грабителей, напавших на охранника в мае

Тогда у мужчины похитили сумку с крупной суммой денег.

В среду, 2 декабря, петербургские полицейские задержали всех соучастников ограбления, которое произошло еще 22 мая на Бобыльской улице возле Лахта-центра. В пресс-службе ГУ МВД напомнили суть инцидента.

В тот день на 48-летнего петербуржца, работающего начальником охраны частного охранного предприятия, напала целая банда злоумышленников. Применив к мужчине физическую силу, грабители отобрали у него сумку с 2,5 миллионами рублей, паспортом и удостоверением, после чего уехали на автомобиле "Киа". В ходе расследования возбужденного дела о грабеже полиция вышла на двух подозреваемых, которых поймала 5 ноября. Ими оказались 25-летний и 32-летний граждане среднеазиатского государства.

В минувшую среду, 2 декабря, полицейские задержали и остальных соучастников преступления, являющихся участниками этнической группы. Ими оказались соотечественники ранее пойманных злоумышленников в возрасте 36 и 29 лет, один из которых нелегально находился в России. В ходе обысков полиция изъяла 14 мобильных телефонов и десятки сим-карт, их назначение пока выясняется.

Соседи рассказали о мужчине, погибшем при пожаре на 5-й Советской улице.

Видео: пресс-служба ГУ МВД