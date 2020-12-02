Соседи рассказали о мужчине, погибшем при пожаре на 5-й Советской улице

По их словам, он был психически ненормальным.

Мужчина, погибший при пожаре в квартире дома 2Б на 5-й Советской улице, вел ассоциальный образ жизни. Об этом рассказали его соседи в беседе с 78.ru.

Они заявили, что их сосед был психически ненормальным человеком. Он таскал к себе домой всю помойку с улицы. Кроме всего прочего, погибший злоупотреблял алкоголем.

"Не видела пьяным, но говорят, что он часто пил", - отметила одна из соседок.

На собрании жильцов соседи предлагали мужчине помощь в уборке мусора. Помойка уже не помещалась в квартире, и он складывал отходы на лестничной площадке.

Пожар в замусоренной квартире на 5-й Советской улице произошел утром 2 декабря. Огонь охватил 10 квадратных метров. Из-за подпирающего потолок мусора спасатели не смогли определить сколько комнат в квартире – две или три.

С огнем боролись три единицы техники и 12 пожарных. После того, как возгорание ликвидировали, под завалами мусора нашли хозяина квартиры. Спасти его не удалось.

Стоит отметить, что первый пожар в этой квартире произошел семь лет назад. Однако тогда удалось избежать трагических последствий.

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