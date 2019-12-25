В забитой мусором квартире на 5-й Советской вспыхнул пожар

Обнаружен погибший.

Около восьми утра в среду, 2 декабря, в доме №26 по 5-й Советской улице вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС.

В жилой пятиэтажке разгорелась одна из квартир, забитая мусором. Огнеборцы пока не смогли установить площадь квартиры и площадь горения из-за избытка хлама. Отмечается, что с вышележащих этажей эвакуировали 15 человек, однако не обошлось без жертвы – в самой горящей квартире обнаружили погибшего человека. Его личность устанавливается.

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Фото: Piter.TV