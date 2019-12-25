Пьяный бомж разгромил памятник Узникам нацизма в Красном Селе

Бездомного вандала оперативно скрутили сотрудники полиции.

Вечером 30 ноября в полицию поступила информация, что группа неизвестных людей разбивает стеклянные бутылки о памятник Узникам нацизма в Красном Селе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Одним из вандалов оказался 31-летний бомж, который на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. Вокруг памятника были разбросаны цветы, лежали осколки от бутылок, была разломана плита.

Бездомного вандала увезли в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе бомж избил знакомую ради 5 тысяч рублей.

Фото: gov.spb.ru