  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьяный бомж разгромил памятник Узникам нацизма в Красном Селе
Сегодня, 9:17
144
Alena_Zinovieva

Пьяный бомж разгромил памятник Узникам нацизма в Красном Селе

0 0

Бездомного вандала оперативно скрутили сотрудники полиции.

Вечером 30 ноября в полицию поступила информация, что группа неизвестных людей разбивает стеклянные бутылки о памятник Узникам нацизма в Красном Селе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Одним из вандалов оказался 31-летний бомж, который на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. Вокруг памятника были разбросаны цветы, лежали осколки от бутылок, была разломана плита.

Бездомного вандала увезли в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе бомж избил знакомую ради 5 тысяч рублей.

Фото: gov.spb.ru

Теги: вандализм, красное село, памятник узникам нацизма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии