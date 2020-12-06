В Мариинском дворце прокомментировали потасовку охранников с наездницами

Представительница ЗакСа отметила, что петербурженок забрала полиция.

В Законодательном собрании Петербурга рассказали, что на самом деле произошло в ночь на 6 декабря, когда охранники здания городского парламента заставили силой слезть с лошадей двух наездниц.

Начальник управления по информации и общественным связям Законодательного собрания Петербурга Елена Гаврищук рассказала порталу 78.ru, что сотрудники охраны ЗакСа вызвали полицию в связи с появлением лиц, действия которых охрана расценила как неадекватные. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция, отметили в пресс-службе ЗакСа.

После прибытия сотрудников полиции на место инцидента указанные лица были доставлены в отдел полиции – добавила Елена Гаврищук.

В ночь на воскресенье в центре Северной столицы произошел конфликт между двумя девушками на лошадях и охранниками. Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении Piter.TV.

По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что две наездницы попытались проехать по тротуару через территорию Законодательного собрания. Мужчины силой заставили петербурженок слезть с лошадей и провели воспитательную беседу, однако получили ушибы и ссадины. Одну из двух девушек госпитализировали, вторую в настоящий момент ищут.

Видео: Piter.tv