В Мариинском дворце прокомментировали потасовку охранников с наездницами

В Законодательном собрании Петербурга рассказали, что на самом деле произошло в ночь на 6 декабря, когда охранники здания городского парламента заставили силой слезть с лошадей двух наездниц.
Начальник управления по информации и общественным связям Законодательного собрания Петербурга Елена Гаврищук рассказала порталу 78.ru, что сотрудники охраны ЗакСа вызвали полицию в связи с появлением лиц, действия которых охрана расценила как неадекватные. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция, отметили в пресс-службе ЗакСа.
После прибытия сотрудников полиции на место инцидента указанные лица были доставлены в отдел полиции
– добавила Елена Гаврищук.
В ночь на воскресенье в центре Северной столицы произошел конфликт между двумя девушками на лошадях и охранниками. Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении Piter.TV.
По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что две наездницы попытались проехать по тротуару через территорию Законодательного собрания. Мужчины силой заставили петербурженок слезть с лошадей и провели воспитательную беседу, однако получили ушибы и ссадины. Одну из двух девушек госпитализировали, вторую в настоящий момент ищут.
Видео: Piter.tv
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