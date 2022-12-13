Видео: камеры Лахта Центра" зафиксировали девять ярких рассветов этой зимы

Число кадров практически совпало с количеством светлых дней.

В группе "Лахта Центра" опубликовали видео с самыми красивыми рассветами зимы, чтобы напомнить жителям Петербурга, как выглядит солнце. В этом году мы слишком редко видели его.

Смотрите в новом таймлапсе с камеры "Лахта Центра" девять самых красивых рассветов зимы. Так вышло, что их число почти совпадает с количеством солнечных дней минувшего сезона. Телеграм-канал "Lakhta Center

Зима пока не отступает. Завтра в городе и Ленобласти обещают снегопад и облачность. Стало известно, какая погода будет в Петербурге 8 Марта.

Фото: Телеграм / Lakhta Center / Лахта Центр