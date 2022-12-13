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Видео: камеры Лахта Центра" зафиксировали девять ярких рассветов этой зимы

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Число кадров практически совпало с количеством светлых дней.

В группе "Лахта Центра"  опубликовали видео с самыми красивыми рассветами зимы, чтобы напомнить жителям Петербурга, как выглядит солнце. В этом году мы слишком редко видели его. 

Смотрите в новом таймлапсе с камеры "Лахта Центра" девять самых красивых рассветов зимы. Так вышло, что их число почти совпадает с количеством солнечных дней минувшего сезона.

Телеграм-канал "Lakhta Center 

Зима пока не отступает. Завтра в городе и Ленобласти обещают снегопад и облачность. Стало известно, какая погода будет в Петербурге 8 Марта. 

Фото: Телеграм / Lakhta Center / Лахта Центр

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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