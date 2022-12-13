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Стало известно, какая погода будет в Петербурге 8 Марта
Сегодня, 11:59
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Стало известно, какая погода будет в Петербурге 8 Марта

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Утром обещают мороз до -10 градусов.

Международный женский день в Петербурге будет не весенним, а зимним. Город накроет снегом, утром ударят морозы. Об этом сообщил "Невским Новостям" синоптик Александр Шувалов. 

Из-за гребня высокого давления в городе похолодает до -8...-10 градусов. К обеду в Северную столицу нагрянет новый циклон с запада, который принесет метель и потепление до 0...-3 градусов. 

Сегодня, 5 марта, в Петербурге погода тоже не радует весенним теплом и солнцем. В городе идет сильный снег. 

Ранее на Piter.tv: пожилой водитель сбил пьяного мужчину на Пулковском шоссе.

Фото: Pxhere

Теги: мороз, погода 8 марта, прогноз погоды, синоптик шувалов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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