Стало известно, какая погода будет в Петербурге 8 Марта

Утром обещают мороз до -10 градусов.

Международный женский день в Петербурге будет не весенним, а зимним. Город накроет снегом, утром ударят морозы. Об этом сообщил "Невским Новостям" синоптик Александр Шувалов.

Из-за гребня высокого давления в городе похолодает до -8...-10 градусов. К обеду в Северную столицу нагрянет новый циклон с запада, который принесет метель и потепление до 0...-3 градусов.

Сегодня, 5 марта, в Петербурге погода тоже не радует весенним теплом и солнцем. В городе идет сильный снег.

Ранее на Piter.tv: пожилой водитель сбил пьяного мужчину на Пулковском шоссе.

Фото: Pxhere