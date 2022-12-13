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В МЧС предупредили о сильном снегопаде в Петербурге 5 марта
Сегодня, 10:12
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В МЧС предупредили о сильном снегопаде в Петербурге 5 марта

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В условиях плохой видимости растут риски ДТП.

Сегодня,  5 марта, в Петербурге обещают обильные осадки. В городе выпадет много снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует северный ветер со скоростью 2-7 м/с.  Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Водителей предупредили об опасности на дороге. Автомобилистов попросили не нарушать скоростной режим и держать дистанцию. В условиях плохой видимости растут риски ДТП.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти на трассе "Скандинавия" после столкновения автобуса с "Мерседесом" погибла женщина.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мчс предупреждает, погода, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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