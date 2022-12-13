В МЧС предупредили о сильном снегопаде в Петербурге 5 марта

В условиях плохой видимости растут риски ДТП.

Сегодня, 5 марта, в Петербурге обещают обильные осадки. В городе выпадет много снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует северный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Водителей предупредили об опасности на дороге. Автомобилистов попросили не нарушать скоростной режим и держать дистанцию. В условиях плохой видимости растут риски ДТП.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти на трассе "Скандинавия" после столкновения автобуса с "Мерседесом" погибла женщина.

Фото: Piter.tv