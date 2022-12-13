В воскресенье на погоду в Петербурге будет влиять обширный снежный циклон

Температура воздуха будет в пределах -1...+1 градусов.

Сегодня, 5 марта, на синоптическую ситуацию в Петербурге повлияет циклон, уходящий на восток. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Небо над городом затянет облаками, выпадет снег. В Северной столице столбики термометров покажут -1...+1 градус, в Ленобласти подморозит до -3, в некоторых районах будет +2 градуса.

Подует северный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В понедельник сохранится снежная погода. Температура воздуха будет в пределах -1…-3 градусов.

Ранее на Piter.tv: жители Ленобласти в воскресенье смогут насладиться солнцем.

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