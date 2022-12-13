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Жители Ленобласти в воскресенье смогут насладиться солнцем
Сегодня, 14:59
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Жители Ленобласти в воскресенье смогут насладиться солнцем

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Днем столбики термометров покажут 0...-5 градусов. 

В Ленобласти в воскресенье, 5 марта, выглянет солнце. Иногда оно будет прятаться за облаками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов выпадет небольшой снег, в некоторых местах обещают умеренные осадки. Подует северный ветер со скоростью 2-7 м/с. 

Ночью подморозит до -3...-8 градусов. На востоке температура упадет до -10...-13 градусов. Днем столбики термометров покажут 0...-5 градусов. 

Дороги покроются льдом.  Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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Фото: Pexels

Теги: климат, погода в ленобласти, прогноз погоды, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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