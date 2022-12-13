Жители Ленобласти в воскресенье смогут насладиться солнцем

В Ленобласти в воскресенье, 5 марта, выглянет солнце. Иногда оно будет прятаться за облаками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В большинстве районов выпадет небольшой снег, в некоторых местах обещают умеренные осадки. Подует северный ветер со скоростью 2-7 м/с.
Ночью подморозит до -3...-8 градусов. На востоке температура упадет до -10...-13 градусов. Днем столбики термометров покажут 0...-5 градусов.
Дороги покроются льдом. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
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Фото: Pexels
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