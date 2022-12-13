Синоптик рассказал, когда в Петербург придёт весна

1 марта горожан по-прежнему ждёт зимняя погода, но вскоре ситуация изменится.

В 2023 году метеорологическая весна в Северной столице начнётся раньше обычного. Как сообщил в беседе с "Петербургским дневником" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, она придёт 13-15 марта.

По средним климатическим значениям в Санкт-Петербурге переход через ноль обычно происходит на рубеже 20-х чисел марта. Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео"

Как отметил специалист, начало метеорологической весны происходит в дату, до которой в течение 5-10 дней среднесуточная температура превышает или равна 0 градусов. При этом Шувалов подчеркнул, что календарная весна не порадует петербуржцев теплом. 1 марта сохранится зимняя погода, незначительное потепление придёт в период со 2 по 4 марта.

А потом опять холода, понижение температуры, опять минус 10 градусов по Цельсию, но скорее в утренние и ночные часы. Я бы сказал, что погода будет наиболее привычная для начала марта в Петербурге. Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео"

Ранее мы сообщили о том, что в последнее воскресенье января петербуржцев ждут облачность и небольшой снег.

Фото: Piter.TV