Синоптик рассказал, когда в Петербург придёт весна

В 2023 году метеорологическая весна в Северной столице начнётся раньше обычного. Как сообщил в беседе с "Петербургским дневником" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, она придёт 13-15 марта.
По средним климатическим значениям в Санкт-Петербурге переход через ноль обычно происходит на рубеже 20-х чисел марта.
Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео"
Как отметил специалист, начало метеорологической весны происходит в дату, до которой в течение 5-10 дней среднесуточная температура превышает или равна 0 градусов. При этом Шувалов подчеркнул, что календарная весна не порадует петербуржцев теплом. 1 марта сохранится зимняя погода, незначительное потепление придёт в период со 2 по 4 марта.
А потом опять холода, понижение температуры, опять минус 10 градусов по Цельсию, но скорее в утренние и ночные часы. Я бы сказал, что погода будет наиболее привычная для начала марта в Петербурге.
Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео"
Ранее мы сообщили о том, что в последнее воскресенье января петербуржцев ждут облачность и небольшой снег.
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