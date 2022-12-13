В последнее воскресенье января петербуржцев ждут облачность и небольшой снег

Город будет находиться во власти северной переферии циклона.

В воскресенье, 26 февраля, Северная столица оказалась под влиянием северной периферии циклонического вихря, центр которого в середине дня пройдёт над востоком Тверской области. Таким образом, в городе сохранится облачная погода, также пройдёт небольшой снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.



Днём столбик термометров будет подниматься до -2…-4 градусов, температура по Ленобласти останется в пределах -1…-6 градусов. Порывы северо-восточного ветра составят 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 758 мм рт. ст., что незначительно ниже нормы.



Также синоптик добавил, что ночью на понедельник снег постепенно прекратится. Температура в городе опустится чуть ниже -10°, а уже днём в начале новой неделе выйдет солнце.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обещают сильный ветер и минусовую температуру в последний день Масленицы.

Фото: Piter.TV