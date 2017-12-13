Видео из Таиланда: Во время подводной охоты пострадал турист из России

В сети появилось видео с раненым российским туристом, которого госпитализируют в больницу.

Турист из России прострелил себе ногу во время подводной охоты на отдыхе в Таиланде.

ЧП произошло накануне, 13 февраля, около 13 часов по местному времени. 62-летний Цеохоб Сазонов подводным ружьем с металлической стрелой собирался выстрелить в рыбу во время подводной охоты в районе острова Ко Лан у берегов Паттайя. Ружье дало осечку, после чего стрела попала в левую ногу туриста.

В Таиланде мужчина отдыхал вместе с сыном, который и вызвал спасателей. Мужчину госпитализировали в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Видео: Facebook/Pattaya Now