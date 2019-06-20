Видео из США: В Висконсине на трассе взорвались и сгорели несколько машин

В Висконсине на автостраде два человека погибли и несколько получили ранения в результате массового возгорания машин.
Сообщается, что крупное ДТП произошло в штате Висконсин на трассе I-94 около 11 утра в среду. Грузовик с полуприцепом врезался в бетонное ограждение скоростной автострады. После столкновения машина взорвалась и загорелась. Затем последовала цепная реакция, начали взрываться и гореть другие машины. Груженая фура, чтобы избежать столкновения с горящими машинами, вылетела с высоты автострады.
В результате массового ДТП с возгоранием погибли 2 человека, еще два человека получили травмы, передает издание Startribune.
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Видео: YouTube/ TODAY"S TMJ4
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