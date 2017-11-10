Видео из Лас-Вегаса: Беспилотный автобус в первом же рейсе попал в аварию

В сети появилось видео с места происшествия.

В Лас-Вегасе выпустили в рейс беспилотный микроавтобус. Который в первый же свой рейс попал в ДТП с грузовиком.

Сообщается, что в Лас-Вегасе этот автобус возил желающих по кольцу длиной в километр. Спустя всего несколько часов произошло столкновение с грузовиком. Предположительно виновником аварии стал водитель грузовика, который не уступил дорогу микроавтобусу. Пассажиры не пострадали. Шаттл попытался затормозить, но не успел избежать столкновения.

Подобные беспилотные автобусы начали курсировать в некоторых районах Парижа, Сингапура и Оксфорде.

Накануне Piter.TV сообщал, что Uber совместно с NASA в 2020 году планируют запустить беспилотное воздушное такси.

Видео: YouTube/ KSNV News 3 Las Vegas