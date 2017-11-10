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Видео из Лас-Вегаса: Беспилотный автобус в первом же рейсе попал в аварию

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В сети появилось видео с места происшествия.

В Лас-Вегасе выпустили в рейс беспилотный микроавтобус. Который в первый же свой рейс попал в ДТП с грузовиком.

Сообщается, что в Лас-Вегасе этот автобус возил желающих по кольцу длиной в километр. Спустя всего несколько часов произошло столкновение с грузовиком. Предположительно виновником аварии стал водитель грузовика, который не уступил дорогу микроавтобусу. Пассажиры не пострадали. Шаттл попытался затормозить, но не успел избежать столкновения.

Подобные беспилотные автобусы начали курсировать в некоторых районах Парижа, Сингапура и Оксфорде.

Накануне Piter.TV сообщал, что Uber совместно с NASA в 2020 году планируют запустить беспилотное воздушное такси. 

Видео: YouTube/ KSNV News 3 Las Vegas

 
Теги: авто новости , беспилотник , в мире , видео аварии , дтп , лас вегас
Категории: Мировые новости ДТП Происшествия Лента новостей

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