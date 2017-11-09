Uber пообещал запустить летающее беспилотное такси уже в 2020 году

В сети появилось видео от компании, в котором демонстрируется летающее беспилотное такси.

Международная компания Uber сообщила общественности, что реальность городского воздушного транспорта намного ближе, чем мы думаем.

Uber вовсю занимается решением с доставкой своих пассажиров по воздуху на всех этапах. Планируется использовать как пилотируемые, так и беспилотные воздушные средства передвижения. Ведутся переговоры и разработки по всем направлениям. Разрабатываются приложения, договариваются со строителями и архитекторами об оборудовании вертолетных площадок на небоскребах.

Уже в 2020 в Далласе и Лос-Анджелесе своих пассажиров Uber планирует доставлять по воздуху. А в свет вышел видеоролик, который демонстрирует как это будет происходить.

Видео: Uber