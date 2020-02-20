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Видео из Канады: На трассе столкнулись более 200 машин

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Массовая авария произошла к югу от Монреаля. Вероятно, причиной столь массового ДТП стал обильный снегопад.

В Канаде из-за обильного снегопада столкнулось около 200 машин.

Массовое ДТП произошло к югу от Монреаля на оживленной трассе на участке шоссе 15, которое проходит вдоль реки St. Lawrence . Скопление автомобилей, попавших в это ДТП, растянулось примерно на километр. Вероятной причиной столь масштабной аварии стал обильный снегопад, который сопровождался штормовым ветром. 

В аварии пострадали грузовые и легковые автомобили, автобусы с пассажирами и школьниками. Сообщается, что 2 человека погибли, около 70 человек получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу.

Сегодня ранее: Видео с места ЧП и подробности падения пассажирского самолета в Магадане.

Видео: CBS 17

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости,

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