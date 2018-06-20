Видео из Германии: В массовой аварии 50 машин пострадали 25 человек

В Германии в ДТП попали 50 машин.
Накануне, 28 апреля, в восточной части Германии на скоростной трассе 71 в федеральной земле Тюрингии между городами Зуль и Майнинген. Из-за внезапно выпавшего града и возникшей гололедицы столкнулись 50 автомобилей. На опубликованных кадрах с места ДТП видно, что часть машин получили серьезные повреждения.
Сообщается, что в этом ДТП пострадали 25 человек. 4 из них в тяжелом состоянии. Для помощи пострадавшим были задействованы на специализированных вертолета.
Ранее на Piter.TV: опубликовано видео экстренной посадки Боинга с горящим двигателем.
Фото и видео: MDR Thüringen, Bild Zeitung
Обсуждение ( 0 )