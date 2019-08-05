Видео из Бразилии: Наркобарон пытался сбежать из тюрьмы, перевоплотившись в свою дочь

В сети опубликовано видео, как девушка превращается в преступника, осужденного на пожизненное.

Осужденный на пожизненное наркобарон пытался сбежать из тюрьмы, приняв облик своей дочери.

Сообщается, что 42-летний наркобарон считается одним из самых опасных преступников Бразилии. Он попытался сбежать из тюрьмы под видом своей дочери. Дочь преступника пришла навестить отца и принесла ему "камуфляж": розовую футболку, бюстгалтер, парик, маску на лицо. Но мужчину выдала его грубая походка и манера держаться.

Мужчину разоблачили. Любящая дочка все это время пряталась в тюрьме.

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Видео: Guardian News