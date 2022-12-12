Наркоторговца с улицы Маяковского посадили на 6 лет

В его квартире следствие обнаружили более 120-ти грамм запрещенных веществ.

Прокуратура Центрального района поддержала обвинение петербуржца по делу о сбыте наркотиков в крупном объеме. В суде обвиняемому назначили наказание в виде 6-ти лет лишения свободы в исправительной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В суде установили, что в декабре 2023-го года фигурант дела, находясь на лестничной площадке в доме на улице Маяковского, незаконно сбыл правоохранителю под прикрытием порядка 5 грамм наркотиков. В его квартире следствие обнаружило более 120-ти грамм наркосодержащей продукции.

Мужчину признали виновным по двум статьям: "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти у наркоторговца изъяли 2,5 кг запрещенных веществ.

Фото: Piter.TV (создано при помощи Fusion Brain)