Жителя Мурино подозревают в попытке сбыта выпечки и сладостей с коноплей

В ходе обыска в квартире мужчины обнаружены полимерные пакеты с кубиками мармелада и печеньем.

В Ленобласти задержан 31-летний подозреваемый в попытке сбыта выпечки и сладостей с коноплей. Злоумышленнику через мессенджер предложил "поработать" неизвестный, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно, житель Мурино изготавливал кондитерские изделия и добавлял в них наркотическое средство. В дальнейшем по указанию анонима он делал тайники-закладки на улице. В ходе обыска в квартире мужчины обнаружены полимерные пакеты с кубиками мармелада и печеньем, контейнер с камнеобразным веществом темного цвета общей массой свыше 1 килограмма и другие предметы. Все направлено на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас продолжаются мероприятия, направленные на установление соучастников противоправной деятельности.

Ранее на Piter.TV: полиция изъяла 11 свертков с мефедроном у жителя Всеволожского района.

Видео: Telegram / Ирина Волк