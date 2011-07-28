Полиция изъяла 11 свертков с мефедроном у жителя Всеволожского района

Общий вес свертков составил 500,2 грамма.

В Ленобласти, во Всеволожском районе, правоохранительными органами был задержан мужчина, которого подозревают в нелегальном распространении наркотических веществ, а именно крупной партии синтетических наркотиков.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 9 апреля, приблизительно в 16:00, вблизи карьера "Запстрой", недалеко от садоводческого некоммерческого товарищества "Хутор", где сотрудники полиции задержали местного жителя.

В ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено и конфисковано 11 пакетов с мефедроном, общий вес которых составил 500,2 грамма.

Ранее мы сообщили о том, что нарколабораторию с более 40 кг мефедрона ликвидировали в Невском районе. Сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина 39-ти лет. В арендованном им здании обнаружены вещества в виде порошка и емкости с жидкостью, суммарный объем которых превысил 5000 литров. Проведенный анализ подтвердил, что конфискованное вещество – мефедрон, общая масса которого составила более 43 килограммов.

Фото: Piter.TV