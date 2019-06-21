Нарколабораторию с более 40 кг мефедрона ликвидировали в Невском районе

Возбуждено уголовное дело.

В Невском районе Петербурга пресечена деятельность нелегальной лаборатории, занимавшейся изготовлением мефедрона. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина 39-ти лет. В арендованном им здании обнаружены вещества в виде порошка и емкости с жидкостью, суммарный объем которых превысил 5000 литров. Проведенный анализ подтвердил, что конфискованное вещество – мефедрон, общая масса которого составила более 43 килограммов.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся мероприятия по выяснению всех деталей незаконной деятельности и выявлению возможных сообщников задержанного лица.

Ранее мы сообщили о том, что МВД задержало вора медных статуй с Северного кладбища Петербурга. Во время обыска в квартире по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили набор инструментов, аккумуляторная болгарка и прочие инструменты, которые мужчина мог использовать в преступных целях. Сам задержанный признался, что сам регулярно орудовал на кладбище отверткой.

Видео: Telegram / Ирина Волк