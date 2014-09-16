На станции метро "Гражданский проспект" пассажир при виде полиции сбросил 3 грамма мефедрона

Подозреваемый в наркоторговле задержан.

На одной из петербургских станций метро полиция задержала подозреваемого в наркоторговле. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На станции "Гражданский проспект" 21 мая был задержан неработающий 29-летний житель Ленобласти. При виде полицейских мужчина выбросил баночку с неизвестным веществом, которая была обнаружена и изъята.

Согласно проведённой экспертизе, в емкости находилось 7 свертков с мефедроном общей массой 3 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ст.30 ч.3. 228.1 ч.4 п.г УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее в Петербурге задержали двух мужчин и девушку по подозрению в распространении наркотиков.

Фото: Piter.tv