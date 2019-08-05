Опубликовано видео ликвидации стрелка из Дейтона

Полицейские ликвидировали стрелка, который убил 8 и ранил 27 человек, всего за несколько минут.

В ночь на 4 августа в Дейтоне штат Огайо 24-летний мужчина открыл огонь по людям. Сейчас появилось видео с камер наблюдения.

Piter.TV ранее сообщал подробности стрельбы в Дейтоне. В результате стрельбы погибли 8 человек и стрелок, еще 27 человек получили ранения. Полицейские сообщали, что стрелка удалось ликвидировать всего за минуту. Сейчас опубликованы кадры с камеры видео наблюдения с места стрельбы.

На данном видео видно, что сначала все спокойно, люди отдыхают и спокойно разговаривают. Затем они начинают бежать, явно спасаясь от кого-то. Затем в поле зрения появляются полицейские и сам стрелок. Затем стрелок падает. Он был убит полицейскими, несмотря на бронежилет.

Видео: MDK