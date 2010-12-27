Среди жертв стрелка из Огайо оказалась младшая сестра убийцы

Владимир Путин выразил свои соболезнования Дональду Трампу в связи с массовым расстрелом людей в Дейтоне и Эль-Пассо.

В ночь на воскресенье, 4 августа, в Дейтоне (штат Огайо) 24-летний мужчина открыл огонь по людям.

24-летний Коннор Беттс города Беллбрук, неподалеку от Дейтона, открыл огонь на поражение по обычным людям. В результате стрельбы погибли 9 человек, еще 27 человек получили ранения. Полиции удалось ликвидировать стрелка, несмотря на то, что на нем был бронижилет. Издание NBC News сообщает, что в автомобили нашли застреленной младшую 22-летнюю сестру Коннора Меган.

По сообщениям американских СМИ со ссылкой на полицию штата сообщается, что у Коннора Беттса было 2 единицы стрелкового оружия. Одну винтовку он купил у местного продавца, а вторую заказал в интернете.

Владимир Путин отправил телеграмму Дональду Трампу, где выразил соболезнования в связи массовыми расстрелами людей в Дейтоне и Техасе, где днем ранее в Эль-Пассо жертвами стали 20 человек.

Фото: NBC News