Видео: глава Выборгского района Дмитрий Никулин приглашает отметить День Ленинградской области в Выборге

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин записал видеоприглашение на празднование дня рождения области. Праздник состоится 4 августа в Выборге.

Вслед за видеоприглашением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и главы Администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова мы публикуем третье приглашение от высокопоставленного лица. Всех, кто хочет провести субботу интересно в Выборг приглашает глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

Напоминаем, что торжества состоятся 4 августа. Начинутся торжественные мероприятия в 11 утра и продлятся до самой поздней ночи. В 22 часа праздник завершится масштабным фейерверком. Подробную программу мероприятий мы публиковали немного ранее.

Празднованиям предшествовала серьезная реставрационная работа, которая затронула большинство исторических зданий города. Репортаж о проведенной реставрации вы можете посмотреть на нашем сайте.

Фото, видео: Piter.TV