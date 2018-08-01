Выборг накануне Дня Ленинградской области - экскурсия по обновленному городу

Канал Piter.TV приглашает своих зрителей в путешествие по обновленному Выборгу. Уже 4 августа в древнем городе пройдут торжественные мероприятия в честь 91-й годовщины Ленинградской области.

Меньше недели остается до празднования Дня Ленинградской области в Выборге. Древний город серьезно готовился к этой дате - здесь давно не видели таких объемов реставрации и благоустройства. Всю весну и лето Выборг прятался за строительными лесами, и наконец-то, объекты один за другим стали открываться для взглядов прохожих. Канал Piter.TV приглашает вас в путешествие по обновленному городу – таким его увидят и гости наступающего праздника.

В Выборге прошла реконструкция здания почты – одного из красивейших мест города.

Эпопея начиналась четыре года назад. Мне присылало письма руководство почты. И, наконец, это свершилось. Усилия и депутатов города, и общественности все-таки дали возможность отреставрировать здание. Это совпало с реконструкцией города и с празднованием 91 –й годовщины Ленинградской области. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район" Ленинградской области

Сейчас в Выборге завершается реконструкция стены на Ленинградском проспекте. С 2013 года она разрушалась и путь горожанам преграждали металлические подпорки. В целом, в городе благоустраивают различные улицы и скверы.

Мы об этом долго мечтали и, наконец, получили реальную возможность восстановления Выборга. В этом году заасфальтированы 18 дорог и 5 скверов. Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области

По решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в Выборге принята пятилетняя программа реставрации старой части города. Специалисты заняты благоустройством городской инфраструктуры, спортивных объектов, социальных объектов, детских садов и школ.

Нам повезло. Выборгу присвоено звание: "историческое поселение". Это дает право рассчитывать на серьезную финансовую поддержку средств федерального бюджета. Не случайно, мы рассчитываем, что в ближайшие пять лет мы будем получать помощь не только из федерального бюджета. На данный момент, идут переговоры с Евразийским банком реконструкций и развития, который сможет выделять нам длинные и дешевые кредиты, чтобы мы занимались реставрацией. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Власти Выборга провели опрос среди жителей города. Темой послужило возвращение старинного трамвая, маршрут которого проходил по Крепостной улице. Сейчас там уже нет путей для передвижения, но трамвай скоро будет.

Мы сделали макет трамвая образца 1912 года. Его восстанавливали по чертежам из архива. Штокгольма – организации, которая в начале века занималась конструированием трамваев. То, что я видел- я думаю, что это –один к одному. Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области

Выборг меняется к лучшему – приезжайте, и убедитесь в этом сами!

Видео: Piter.TV