Видео: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приглашает в Выборг, отметить День Ленинградской области

Глава областного правительства Александр Дрозденко записал видеоприглашение, в котором зовет жителей Ленинградской области и других регионов в Выборг, отпраздновать день рождения области. Праздник состоится 4 августа.

4 августа, в Выборге состоится празднование 91-й годовщины основания Ленинградской области. Этому событию предшествовала серьезная подготовка, включавшая в себя масштабные реставрационные работы, проведенные в Выборге.

Я хочу от имени правительства Ленинградской области пригласить вас на праздник, 91-ю годовщину Ленинградской области. Ну и второе - это уже наш с вами общий праздник, еще один, это 725 лет со дня основания замечательного, красивого города Выборг. - губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко

В своем обращении губернатор предложил приехать в Выборг и лично убедиться всех желающих, насколько город изменился и стал красивее.

Недавно с подобным обращением выступил и глава Администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов.

Кстати, большой репортаж о проведенной реставрации вы также можете посмотреть на нашем сайте.

Фото, видео: Piter.TV