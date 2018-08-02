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Видео: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приглашает в Выборг, отметить День Ленинградской области

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Глава областного правительства Александр Дрозденко записал видеоприглашение, в котором зовет жителей Ленинградской области и других регионов в Выборг, отпраздновать день рождения области. Праздник состоится 4 августа.

4 августа, в Выборге состоится празднование 91-й годовщины основания Ленинградской области. Этому событию предшествовала серьезная подготовка, включавшая в себя масштабные реставрационные работы, проведенные в Выборге. 

Я хочу от имени правительства Ленинградской области пригласить вас на праздник, 91-ю годовщину Ленинградской области. Ну и второе - это уже наш с вами общий праздник, еще один, это 725 лет со дня основания замечательного, красивого города Выборг.

- губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко

В своем обращении губернатор предложил приехать в Выборг и лично убедиться всех желающих, насколько город изменился и стал красивее. 

Недавно с подобным обращением выступил и глава Администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов.

Кстати, большой репортаж о проведенной реставрации вы также можете посмотреть на нашем сайте.

Фото, видео: Piter.TV

Теги: выборг , губернатор ленинградской области александр дрозденко , день рождения ленинградской области
Категории: Выборг

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