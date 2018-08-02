Видео: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приглашает в Выборг, отметить День Ленинградской области

4 августа, в Выборге состоится празднование 91-й годовщины основания Ленинградской области. Этому событию предшествовала серьезная подготовка, включавшая в себя масштабные реставрационные работы, проведенные в Выборге.
Я хочу от имени правительства Ленинградской области пригласить вас на праздник, 91-ю годовщину Ленинградской области. Ну и второе - это уже наш с вами общий праздник, еще один, это 725 лет со дня основания замечательного, красивого города Выборг.
- губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко
В своем обращении губернатор предложил приехать в Выборг и лично убедиться всех желающих, насколько город изменился и стал красивее.
Недавно с подобным обращением выступил и глава Администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов.
Кстати, большой репортаж о проведенной реставрации вы также можете посмотреть на нашем сайте.
Фото, видео: Piter.TV