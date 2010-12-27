Дрозденко завел часовой механизм на Часовой башне Выборга

Уже летом 2019 года башня распахнет свои двери для первух туристов.

Во время рабочей поездки в Выборг Александр Дрозденко провел осмотр городской достопримечательности Часовой башни, где в настоящее время осуществляются ремонтные работы. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы региона.

В 2016 году я поднимался на башню, она была в плохом состоянии. Сейчас уже выполнена большая часть работ - восстановлена деревянная кладка, закончен ремонт кровли и шпиля. После открытия башня станет украшением Выборга. отметил Александр Дрозденко

Помимо прочего, стало известно о том, что уже летом 2019 года башня распахнет свои двери для первух туристов.

Студент института культуры Иван Першин, несколько лет назад самостоятельно починивший башенные часы, рассказал губернатору об удивительной истории, которую хранит Часовая башня. Иван продемонстрировал главе региона устройство часового механизма.

По окончании деловой встречи губернатор самолично запустил механизм бешенных часов.

Источник: пресс-служба региона