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Видео: в Выборге снимают леса с Часовой башни

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Часовую башню смогут посетить путешественники со всего мира и горожане уже в 2021 году.

Сегодня, 13 марта, в Выборге проходит долгожданное для всего города событие - с Часовой башни наконец-то снимают леса. Это означает лишь то, что значительная часть работ по реставрации объекта уже окончена. 

Заснять знаменательное событие отправился корреспондет Piter.TV. Отметим, что кровля здания имеет золотой оттенок и скорее всего выполнена из меди. 

Снимать леса с Часовой башни в городе Выборге Ленинградской области начали еще вчера, 12 марта. На башне восстановили деревянную кладку. Помимо прочего, теперь у башни отремонтированная кровля и обновленный шпиль.

Часовую башню смогут посетить путешественники со всего мира и горожане уже в 2021 году. Дата официального открытия пока неизвестна, однако отмечается, что посещение будет открыто в летний сезон.

На место прибыл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко – он осмотрел отреставрированные помещения и сам завел на башне часы. Часовой механизм появился здесь в 1848 году.

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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