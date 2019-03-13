Видео: в Выборге снимают леса с Часовой башни

Часовую башню смогут посетить путешественники со всего мира и горожане уже в 2021 году.

Сегодня, 13 марта, в Выборге проходит долгожданное для всего города событие - с Часовой башни наконец-то снимают леса. Это означает лишь то, что значительная часть работ по реставрации объекта уже окончена.

Заснять знаменательное событие отправился корреспондет Piter.TV. Отметим, что кровля здания имеет золотой оттенок и скорее всего выполнена из меди.

Снимать леса с Часовой башни в городе Выборге Ленинградской области начали еще вчера, 12 марта. На башне восстановили деревянную кладку. Помимо прочего, теперь у башни отремонтированная кровля и обновленный шпиль.

Часовую башню смогут посетить путешественники со всего мира и горожане уже в 2021 году. Дата официального открытия пока неизвестна, однако отмечается, что посещение будет открыто в летний сезон.