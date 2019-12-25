График работы в мае: суббота и воскресенье.

Часовая башня Выборга снова принимает посетителей. У жителей и гостей города снова появилась возможность подняться на историческую высотку и насладиться панорамой города с уникального ракурса, рассказали в администрации Ленинградской области.

График работы в мае: суббота и воскресенье. Сеансы проходят каждый час. Первый подъем запланирован на 10:30, последний – в 17:30. Билеты доступны только онлайн.

Удобная обувь сделает подъём по старинной лестнице ещё приятнее.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил специалистам культурного блока и управления ЗАГС разработать мероприятия по продвижению выездных свадебных церемоний в живописных и исторически значимых местах региона. Также стартует обновление действующих ЗАГСов, расположенных в исторических зданиях. Первым объектом реставрации станет ЗАГС в Выборге.

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Фото: Telegram/ Админка Ленобласти