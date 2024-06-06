Дрозденко предложил проводить выездные регистрации браков в живописных локациях Ленобласти

Губернатор уверен, что такие церемонии привлекут в Ленобласть пары из других регионов страны, желающие организовать свою свадьбу в уникальных местах региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил специалистам культурного блока и управления ЗАГС разработать мероприятия по продвижению выездных свадебных церемоний в живописных и исторически значимых местах региона. Это включает создание сценариев мероприятий и подбор подарков для молодоженов.

К 2025 году ожидается, что 30% всех свадебных церемоний будут проводиться именно в таком формате, сообщил губернатор 2 апреля во время визита в Тихвинский район.

Первым в регионе Дворцом бракосочетания станет учреждение в Тихвине. Александр Дрозденко добавил, что осенью начнется разработка программы по строительству новых Дворцов в районных центрах и обновлению действующих ЗАГСов, расположенных в исторических зданиях. Первым объектом реставрации станет ЗАГС в Выборге. Губернатор уверен, что такие церемонии привлекут в Ленобласть пары из других регионов страны, желающие организовать свою свадьбу в уникальных местах региона.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 25 тыс. школьников в Ленобласти готовятся к проведению экзаменов.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко