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Строительные леса с Часовой Башни в Выборге должны разобрать к концу марта
Сегодня, 12:00
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KaterinaKono13

Строительные леса с Часовой Башни в Выборге должны разобрать к концу марта

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Строительные леса с Часовой Башни в Выборге планируют демонтировать к концу марта 2019 года. Однако вмешаться в работу могут погодные условия.

Строительные леса с Часовой Башни в Выборге планируют демонтировать к концу марта 2019 года. Однако называть точную дату подрядчик отказался из-за возможных корректировок.

Освобождать башню от лесов начали 12 марта. Руководитель пресс-службы компании-подрядчика ООО "Меандр" Татьяна Кузнецова рассказала, что конструкцию должны разобрать к концу марта. Однако вмешаться в работу могут погодные условия.

Планируемое окончание работ назначено на конец марта, однако могут быть корректировки, в связи с погодными условиями, так как при порывах ветра демонтаж лесов производить не представляется возможным.

отметила Татьяна Кузнецова

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, часовая башня
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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