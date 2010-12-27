Строительные леса с Часовой Башни в Выборге должны разобрать к концу марта

Строительные леса с Часовой Башни в Выборге планируют демонтировать к концу марта 2019 года. Однако вмешаться в работу могут погодные условия.

Строительные леса с Часовой Башни в Выборге планируют демонтировать к концу марта 2019 года. Однако называть точную дату подрядчик отказался из-за возможных корректировок.

Освобождать башню от лесов начали 12 марта. Руководитель пресс-службы компании-подрядчика ООО "Меандр" Татьяна Кузнецова рассказала, что конструкцию должны разобрать к концу марта. Однако вмешаться в работу могут погодные условия.