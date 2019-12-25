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Губернатор Ленобласти: подготовка к отопительному сезону взята на особый контроль
Сегодня, 9:14
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Губернатор Ленобласти: подготовка к отопительному сезону взята на особый контроль

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Главы профильных ведомств должны будут отслеживать полную готовность жилого фонда, соцобъектов, тепловых пунктов и систем холодного водоснабжения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с поручением к главам профильных комитетов и администраций районов о подготовке к отопительному сезону. По словам главы региона, процесс подключения всех объектов будет взят на личный контроль. Об этом сообщило издание АБН.

Дрозденко подчеркнул, что подготовка к холодам требует максимально слаженной работы по обеспечению готовности не только жилого фонда, но также и социальных объектов, тепловых пунктов, систем холодного водоснабжения. В дополнение к этому, губернатор отметил необходимость внимательно отслеживать долги по коммунальным обязательствам в Ленобласти.  

В следующий раз проверка уровня готовности региональных служб пройдёт за месяц до включения отопления.

Ранее мы сообщили о том, что удаленные МФЦ Ленобласти переходят на работу по новому графику.

Фото: pexels 

Теги: губернатор ленинградской области александр дрозденко, ленинградская область, отопительный сезон, услуги жкх
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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