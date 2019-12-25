Губернатор Ленобласти: подготовка к отопительному сезону взята на особый контроль

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с поручением к главам профильных комитетов и администраций районов о подготовке к отопительному сезону. По словам главы региона, процесс подключения всех объектов будет взят на личный контроль. Об этом сообщило издание АБН.
Дрозденко подчеркнул, что подготовка к холодам требует максимально слаженной работы по обеспечению готовности не только жилого фонда, но также и социальных объектов, тепловых пунктов, систем холодного водоснабжения. В дополнение к этому, губернатор отметил необходимость внимательно отслеживать долги по коммунальным обязательствам в Ленобласти.
В следующий раз проверка уровня готовности региональных служб пройдёт за месяц до включения отопления.
Ранее мы сообщили о том, что удаленные МФЦ Ленобласти переходят на работу по новому графику.
Фото: pexels
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