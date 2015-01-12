Удаленные МФЦ Ленобласти переходят на работу по новому графику

В центрах предусмотрели 2 варианта, внедрение которых будет зависеть от населенного пункта.

Удаленные рабочие места МФЦ в маленьких населенных пунктах Ленобласти будут работать по новому графику. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона.

Так, центры будут либо начинать работу раньше (в 08:00) либо закрываться в более позднее время (20:00). Также будним для сотрудников станет один из выходных дней. Изменения будут проводить в зависимости от населенного пункта.

На данный момент в регионе действуют 134 удаленных МФЦ, которые разгружают работу районных центров.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть направит 80 млн рублей фермерам.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области