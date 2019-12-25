Ленобласть направит 80 млн рублей фермерам

Заявки принимаются в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Ленобласть предлагает 80 миллионов на грантовые проекты "Ленинградский гектар" и "Семейные фермы". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

На грант "Семейные фермы" принимаются проекты по развитию животноводческих и растениеводческих хозяйств. Сумма гранта – до 30 млн рублей. Заявки принимаются в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти до 20 июля.

В рамках гранта "Ленинградский гектар" участники получают на льготных условиях с правом последующего выкупа до 10 га земли и подъемные – 3 млн рублей. Прием заявок проводится с 14 июля по 12 августа.

На прошлой неделе в Ленинградской области были собраны первые 30 тонн ранних овощей.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти