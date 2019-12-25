В Ленинградской области собраны первые 30 тонн ранних овощей

Выборочную уборку полей ведут хозяйства Всеволожского, Ломоносовского, Тосненского районов.

В Ленинградской области собраны первые 30 тонн цветной и белокочанной капусты, брокколи, кабачков. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выборочную уборку полей ведут хозяйства Всеволожского, Ломоносовского, Тосненского районов. Также уже собрано 15 тонн клубники и жимолости. В этом году хозяйства Ленобласти посадили на 12% овощных культур больше плана.

В 2021 году в 47 регионе было собрано 115,3 тыс. тонн овощей и 245 тонн плодов и ягод.

Фото: правительство Ленобласти