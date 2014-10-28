Александр Дрозденко поделился видео с самой высокой точки Ленобласти

Высота горы Гапсельга в Подпорожском районе составляет 291 м над уровнем моря.

В понедельник, 15 августа, губернатор47-ого региона Александр Дрозденко разместил в своём Telegram-канале видео с самой высокой точки Ленобласти – горы Гапсельга в Подпорожском районе.

Высота вершины составляет 291 м над уровнем моря. Рельеф украшают густые заросли зелени и вековые деревья.

Отмечается, что добраться до Гапсельги можно исключительно на внедорожнике, преодолев горную тропу вдоль реки Оять. После этого придется пройтись на крутые склоны, преодолев несколько специально оборудованных мостиков.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник в Ленобласть придет 30-градусная жара.

Видео: Telegram / Александр ДзроZденко