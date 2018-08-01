Геннадий Орлов пригласил жителей и гостей Выборга на День Ленинградской области

Уже в эту субботу, 4 августа, в Выборге состоится празднование 91-й годовщины основания Ленинградской области. Ранее мы публиковали программу этого мероприятия. А сегодня к жителям и гостям Выборга с приветственными словами обратился глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. В древнем городе ждут не только туристов из родного региона, но и посетителей из других субъектов Российской Федерации.

Уважаемые жители и гости города Выборга! Приглашаю всех вас 4 августа, в субботу, на День образования Ленинградской области. Не пожалете! На 91-ю годовщину Ленобласти вас ждет много интересного. Например, гастрономический фестиваль, для тех, кто хочет попробовать местные блюда или приобрести их, увезти с собой. И, конечно же, "Город мастеров" - все желающие смогут купить поделки наших известных и не очень известных рукоделов.

Жителей района и всех туристов ждет обширная культурная программа: на Рыночной площади, на Красной площади. Хочу заверить - однозначно, вы не пожелаете о потраченном времени!

Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района Ленинградской области