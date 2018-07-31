Губернатор Александр Дрозденко доволен готовностью Выборга ко Дню Ленинградской области

Губернатор Александр Дрозденко: Выборг на 99% готов к празднованию Дня Ленинградской области и Дня города.

Сегодня, во время рабочей прогулки по Выборгу, губернатор прокомментировал подготовку города к празднованию Дня Ленинградской области. По словам главы областного правительства, город готов на 99%, а в данный момент остаются только незначительные доработки, которые будут завершены к дате празднования. Особенно, по словам губернатора, радует то, что все объекты, которые требовали крупной реставрации получили свою долю внимания и сейчас готовы предстать перед горожанами и гостями города в обновленном виде.

Тем не менее, со сложным процессом реставрации справились не все компании, которые были задействованы в работах. Качество производимых работ одного из подрядчиков не устроило городскую администрацию и подрядчик был отстранен. По словам губернатора, уже 6 августа на его место заступит другая компания, досрочно справившаяся с заданным объемом работ.

Все компании дают нам гарантию не менее 5 лет. В течение 5 лет каждая компания, которая реставрировала здание будет нести полную ответственность и за свой счет устранять недоделки и замечания, которые будут возникать. Потому все компании отнеслись очень ответсвенно и пока качество вызывает уважение. - губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Губернатор также упомянул, что он не дает окончательную оценку работам и принимать их будут эксперты совместно с инициативными группами жильцов реставрируемых домов. Также губернатор порадовался, что впервые за его приезды в Выборг к нему подходят люди не для того, чтобы рассказать о проблемах, а для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу.

Также сегодня губернатор запустил в работу подстанцию ЛОЭСК в Высоцке.

Фото, видео: Piter.TV